Mustafa Sarıgül: Yangınlarla ilgili sorunları, eksiklikleri konuşmanın zamanı değil
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, devam eden yangınlara ilişkin açıklamada bulunarak, yangınlarla ilgili sorunları konuşmanın zamanı olmadığını söyledi.konuşm
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil yaraları sarma günüdür" dedi.
Sarıgül, Kayseri'de parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan yangınların üzücü olduğunu söyledi. "Ciğerlerimiz yanıyor" diyen Sarıgül, bu konuda sorumluluk bilincinde hareket eden bir parti olduklarını söyledi.
Sarıgül, parti olarak yangınlarla ilgili "devlet anlayışı" ile hareket ettiklerini de vurgulayarak şöyle devam etti:
"PARTİMİZ, CENNET VATANIMIZA GEREKEN HİZMETLERİ YAPACAK"
"Şu anda yangınlarla ilgili sorunları, eksiklikleri konuşmanın zamanı değil. Şu anda bu yangınları söndürme ve yaraları sarma zamanı. Daha sonraki aşamada bu konudaki görüşlerimizi, düşüncelerimizi saklı tutuyoruz. İleride o görüşlerimizi, bu yangınlar inşallah tekerrür etmez, ederse neler yapmamız gerektiğini o zaman konuşacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak yangına benzinle giden bir parti asla olamayız. Biz parti olarak ülke yansın batsın da Allah'ım korusun, biz acele iktidar olalım diyen bir siyasi parti asla olamayız. Biz kötü olaylar çıksın da o olayların üzerinden oy alalım, koltuğun peşinden koşalım diyen bir parti asla olamayız. Çünkü Türkiye Değişim Partimizin ana görüşü, önce devletimiz mutlu olacak. Daha sonra partimiz, inşallah cennet vatanımıza gereken hizmetleri yapacak."
Yangından mal kaçıran, kötülükler üzerinden siyaset yapan parti olmayacaklarını söyleyen Sarıgül, sahada çalışanlara teşekkür etti.
Sarıgül, yangın üzerinden sosyal medyadan siyaset yapmak isteyenlere tepki göstererek "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil, yaraları sarma günüdür" dedi.
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