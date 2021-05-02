Mustafa Varank'tan Babacan'a 'Fren Ali' tepkisi: Numarasına ben bile kanabilirdim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AKP'deki bakanlığı döneminde kendisine 'Fren Ali' dendiğine ilişkin "mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim." yanıtını verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; AKP dönemi bakanlarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kanal 42'deki 'Reaksiyon' programında "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" sözlerine sert sözlerle karşılık verdi.
Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"FREN ALİ AMA NEYE?"
Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?
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