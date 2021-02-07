Mustafa Yazıcıoğlu, Türkiye’de de bir stüdyo kurmaya hazırlanıyor

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

ABD’de, Hollywood’da 15 yıldır film ve dizilere müzik besteleyen Mustafa Yazıcıoğlu, bu deneyimini artık Türkiye’ye de taşıyarak kariyerine devam etme kararı aldı. Film müziği çalışmalarına Amerika’da başlayan ve kariyerini Los Angeles’ta sürdüren Yazıcıoğlu, ilk deneyimini 2005 yılında yönetmenliğini “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson’un yaptığı “King Kong” filmindeki asistanlığı ile yaşadı. Türkiye’deki ilk uzun metraj film çalışmasını ise 2010 yılında yönetmenliğini Ahmet Faik Akıncı’nın “Kubilay” filmi ile yaptı.

Konuştuğumuz Yazıcıoğlu, müzik eğitimine 6 yaşında piyano dersleriyle başladığını dile getirerek etkileyici eğitim dönemini şu sözlerle anlattı: “15 yaşıma kadar klasik piyano repertuvarı çaldım. Daha sonra bestelenmiş müzikleri çalmanın beni tatmin etmediğine karar verdim. 15 yaşımda Prof. Dr. Elsner Barteleo ile bestecilik, kompozisyon ve orkestrasyon çalışmaya başladım. İlk bestelerimi solo piyano için bestelemeye başladım. Lise dönemimde Feyza Sönmezöz ile piyano çalışmaya devam ederken Prof. Dr. Server Acim ile kompozisyon, armoni ve orkestrasyon çalışmaya devam ettim. Prof. Dr. Server Acim ile çalışırken kendisinin ilk tiyatro müziği çalışmalarına da tanıklık ettim.” Sonrasında ise bir “film müziği bestecisi” olmaya karar verişini “Görüntü ve müziğin büyülü dünyası beni içine almıştı” sözleriyle ifade eden sanatçı, “Çocukluğumun kült filmi ‘Geleceğe Dönüş’ üçlemesindeki Alan Sylvestri imzalı film müziklerini dinledikten sonra film müziği besteleme isteğimin asıl oluşmaya başladığı ve tutkuya dönüştüğü dönemdir” dedi.

Yazıcıoğlu’nun aklını çelen film müziği besteleme düşüncesi üniversite boyunca peşini bırakmamış. Kısa süren İstanbul Teknik Üniversitesi eğitiminden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ne geçmiş. Bu sırada Türkiye’de devamlı film müziği besteciliğiyle ilgili eğitim programlarını araştırmış ancak istediği sonucu alamamış. Sektörden tanınmış film müziği bestecilerinin çevrimiçi seminerlerine katıldıktan sonra ise hayatının asıl serüveninin başladığını dile getiren Yazıcıoğlu, Berklee Collage Of Music Film Scoring bölümüne kabul edilmiş.

‘MUTANT’ DİZİSİYLE TANINDI

Sonrasında ise kariyer basamaklarını tırmanma sırası geliyor. “2014 yılında Mutant dizi müziklerini yaptığım dönem, yaptığım ürünün en rahat ve fazla duyulduğu dönemdi” diyen Yazıcıoğlu şöyle anlatıyor: “Dizi kadar dizinin müzikleri de fenomen oldu. Günümüzde bile YouTube ve diğer dijital platformlarda en fazla dinlenen müziklerim arasında zirvede yer alıyor. Bence asıl mesele duyurabilmek. Bu güne kadar çok ilgilenmedim bu konuyla ama 10 yıl önce yaptığım ve kimsenin duymadığı bir çalışmam bile tesadüfen de olsa duyulduğunda çok olumlu tepkiler alıyor. Bunu bir artı olarak görüyorum.”

RAP’ÇİLERE ALTYAPI...

Kendisini “Film Müziği Bestecisi” olarak tanımlayan Yazıcıoğlu, diğer aktif bir şekilde çalıştığı alanları, “Bir film, dizi, belgesel vb. projelere müzik yazma dışında bir sanatçıya şarkı besteleyip vermek, sanatçının kendi şarkısına aranje yapmak da diğer faaliyet alanlarım. En büyük tutkularımdan biri de özellikle Amerika’daki West Coast Rap ve Hiphop sektöründe yer alan sanatçılara beat denilen altyapıları çok yaptım ve hâlâ en büyük tutkumdur beat yapmak. Yeni dönemde başta piyano olmak üzere çaldığım diğer enstrümanlarla da performans videoları çekip bunları hem albüm hem de video konser konsepti ile yayımlamayı düşünüyoruz” sözleriyle dile getiriyor. Sanatçı, projelerden bağımsız olarak albüm ve şarkı çalışmalarına da imza attığını belirtiyor.

‘AMACIM ROL MODEL OLMAK’

Mustafa Yazıcıoğlu’nun “Film Müziği Teknikleri” isimli bir de kitabı var. Bu alanı daha bilinir ve ulaşılabilir bir hale getirmek için çabaladığını söyleyen sanatçı, “Bireysel amacım genç kuşak için rol model olmak ve sektörde bir ilk olmasıydı, bunu gerçekleştirdim. Şu an ise hedefim bunu olabildiği kadar çok insana ulaştırmak. Şöyle bir gerçek var ki artık herkes bir iş yapmanın yanında o işin nasıl bir hayatın kapısını açacağını merak etmeye başladı. En kaba tabirle güzel yaşam gördükleri zaman geri planında ne olduğunu pek sorgulamadan ben de yaparsam böyle yaşarım fikri ağır basıyor. Tamam kabul hadi öyle yapalım. Ama arka planını çok dolu tutarak. Bireysel yaşantımı göz önünde tutmaktan hiç hoşlanmam normalde. Ama bu başkalarının yanlışa düşmesine mani olacaksa bir miktar fedakârlık yapabilirim. Bunu mu yaşamak istiyorsun? Yaşarsın tabii. Ama önce benim geçtiğim yollardan geç, gel yanıma yaşayalım demeyi daha doğru bulmaya başladım” diyor.