Mustapha Yatabare, Sivasspor ile sözleşme yeniledi
Demir Grup Sivasspor, 73 maçta 26 gol kaydeden Malili oyuncusu Mustapha Yatabare ile olan sözleşmesini iki yıl uzattı.
Süper Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten 35 yaşındaki golcü oyuncu Mustapha Yatabare ile 2 yıllığına yeniden anlaştı. Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi, 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yatabare'yi tebrik ediyor, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez Sivasspor forması giyen Yatabare, bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı. Kırmızı beyazlılar iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.
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