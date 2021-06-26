Mutasyon dalgası: Delta varyantı ve Delta plus hakkında neler biliniyor?
İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı ve Delta plus, aşılamaya rağmen dünyayı tehdit etmeyi sürdüriyor. DSÖ Bilim Şefi Dr. Soumya Swaminathan, Covid-19'un Delta varyantının orijinalinden yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Türkiye’de son açıklanan verilere göre 16 ilde 134 vakada Delta varyantı görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, koronavirüsün bulaşıcılığı daha yüksek Delta ve Delta Plus varyantları Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra küresel olarak en baskın koronavirüs türü haline geldi. İlk olarak Hindistan’da tanımlanan Covid-19’un Delta varyantı, başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere dünya genelindeki mevcut aşılama çalışmalarını tehdit ediyor.
Aposto'dan Taylan Kurt'un haberine göre Delta varyantının, Birleşik Krallık'ta tanımlanan Alfa varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu gösteren araştırmalar endişeleri artırıyor.
VARYANTIN GÖRÜLME YÜZDELERİ
Son bir ayda delta varyantının ve mutasyonlarının toplam vakalar içindeki payının en yüksek olduğu ülke yüzde 90 ile Birleşik Krallık. Bu oran, onu takip eden Hindistan ve ABD için sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 17 seviyesinde.
TÜRKİYE'DE DURUM NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 23 Haziran’da yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 16 ilde 134 vakada Delta varyantının tespit edildiği ve bu vakaların 82’sinin İstanbul’da görüldüğü belirtildi.
AŞILARIN VARYANTA KARŞI KORUYUCULUĞU NE DÜZEYDE?
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, yaptığı araştırmalar neticesinde varyantın tek doz aşı alan kişilerde bulaşıcı olabileceğini ve iki dozun daha yüksek koruma sağladığını açıkladı.
Tek doz: Birleşik Krallık’ta yayımlanan halk sağlığı araştırmasına göre AstraZeneca veya Pfizer aşılarının tek dozu, Delta varyantının neden olduğu Covid-19 semptomlarının görülme riskini yüzde 33 oranında azaltıyor. Bu oran, Alfa virüsü için yüzde 50 seviyesine kadar yükseliyor.
Alfa-Delta karşılaştırması: İskoçya’daki araştırmalar da Delta ile enfekte olanların hastaneye yatma olasılığının Alfa ile enfekte olanlara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
Aşı eşitsizliği: Aşılara erişimi yüksek olan ülkeler, Delta varyantına karşı daha hazırlıklı gibi görünüyor. Düşük gelirli ülkelerde varyantın etkilerinin daha yıkıcı olması bekleniyor.
DELTA PLUS ENDİŞESİ
ABD, Portekiz, İsviçre, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu birçok ülkede görülmeye başlanan Delta varyantının "Delta plus" adı verilen mutasyonu, vakaların ulusal düzeyde yeni piklere ulaşması ve normalleşme adımlarının ertelenmesi riskini artırıyor.
Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan’da “endişe verici varyant” kategorisinde değerlendiriliyor.
Öte yandan, Delta plus’ın Delta varyantından daha tehlikeli olduğuna dair henüz yeterli düzeyde veri toplanmadığı bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu varyantın henüz yaygınlaşmadığını fakat endişe verici varyantlarla birlikte halk sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiğini açıkladı.
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