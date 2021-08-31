Müteahhit, 7 Eylül’e kadar çimentocularla masaya oturmak istiyor

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

İnşaat sektörünün temel iki maddesi demir ve çimentoda bir yılda yüzde 200’e varan zamlara tepki artıyor. Demir üreticileri ile masaya oturarak zamları belli bir noktada durduran müteahhitler, benzer bir anlaşmayı da çimentocularla yapmak istiyor. Müteahhitler anlaşma olmazsa 7 Eylül’de inşaat bırakma eylemi yapacaklarını belirtirken çimentocular ise fiyat artışlarının yüzde 200 değil yüzde 80’i bile bulmadığını, gerçek artışların da yansıtılmadığını iddia ediyor.

İnşaat sektörü dövizdeki ani dalgalanmalar, dünyada artan maliyetlerin iç piyasaya yüzde 200’lere varan oranlarda yansıması gibi sorunlarla boğuşuyor. Maliyet artışları konut fiyatlarına ve kiralarına da yansıyor. Hem müteahhitler hem de yurttaşları mağdur eden artışın daha fazla devam etmesi durumunda müteahhitler çare arıyor. Basında önceki gün yer alan haberlerde müteahhitlerin inşaatları durdurarak eylem yapacağı haberi yer aldı.

Gelişmeleri sorduğumuz İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, özellikle çimento fiyatlarında fahiş artışlar olduğunu ve durdurulamadığını belirtti. Eylem kararını 2 Eylül’de üyeleriyle görüşeceklerini belirten Tellioğlu, “Kamu ve çimentoculardan krizi çözecek adım bekliyoruz. Çözülmezse 7 Eylül’de eylemimizi ivedilikle hayata geçireceğiz” dedi.

ANLAŞMAK İSTİYORUZ

Daha önce benzer bir durumu demir üreticileri ile yaşadıklarını ve bakanlıkların da müdahalesi ile bir fiyat artışında anlaştıklarını söyleyen Tellioğlu şöyle konuştu:

“Demirciler 750 dolar fiyat koyunca oturduk bu zamları hesapladık ve fiyatı 670 dolara çekebildik. Aynı anlaşmayı çimentocularla da yapmak istiyoruz. Yoksa sektörün dayanacak gücü kalmadı çimentocuların maliyetlerinde de artış var bunu kabul ediyoruz ama ana girdilerini yüzde 200 zam yapacak kadar etkilemedi bu artış. Burada bir fırsatçılık seziyoruz.”

DAYANACAK GÜÇ KALMADI

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de maliyet artışlarının sektörü dayanılmayacak noktaya getirdiğini de belirterek birliğin genellikle kamu inşaatları yaptığını ve yaşanan artışların sözleşmedeki endekslere yansımadığını söyledi. Eren, şöyle konuştu:

“Biz bu nedenle kamunun bir fiyat farkı kararnamesi ile bu artışları mevcut sözleşmelere yansıtmasını istiyoruz. Aksi takdirde bazı firmalar batacak kamunun inşaatları da sekteye uğrayacak. Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu ile görüştük olumlu sonuçlar bekliyoruz.”

Çimentocular ise gerçek artışı yansıtmadıklarını belirterek “Maliyetlerimiz aşırı arttı buna rağmen gerektiği kadar zam yapmadık” diyerek masaya oturup oturmama konusunda dün bir açıklama yapmadılar.