Çimentoculardan müteahhitlere 'grev' yanıtı

24 Ağustos 2021 Salı, 15:32

İnşaat sektörünün maliyet kalemleri arasında en önde gelenlerden olan çimentodaki fiyat artışlarına karşı müteahhitler tepki göstermiş, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu meslektaşlarını inşaatları durdurmaya çağırmıştı.



Bu çağrı üzerine çimento sektörünün iki çatı kuruluşu TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), maliyet artışlarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “2020 yılı sonu itibarıyla 55’i entegre 76 tesis ve yaklaşık 115 milyon ton kapasiteyle Avrupa’nın en büyük ve dünyanın beşinci büyük üreticisi olan Türk çimento sanayisindeki kurumlar, pandemi döneminde bile ülkemiz için katma değer üretmekten hiçbir zaman geri durmayan stratejik öneme sahip sektörün dönemsel gelişmelerde hedef gösterilmesi kolaylığından vazgeçilmelidir” denildi.

"MANTIKLI DEĞİL"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEİS Genel Sekreteri Serdar Şardan, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak çimento endüstrisinin hedef gösterilmeye çalışılmasının yanlış bir tutum olduğunu belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilhassa yeni yapı fiyatlarında yaşanan yüksek artışların nedeni olarak, yıllardır olduğu gibi bugün de Çimento Sektörünün ‘sebep’ gösterilmesi mantıklı değil. Sektörümüzün söz konusu artışlara bahsedildiği düzeyde etki etmesi, matematiksel olarak mümkün gözükmemektedir.”

"GREV SENARYOSU ÜZÜCÜ"

TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay ise “Ülkemizin üretmeye, değer yaratmaya, kazanmaya ve kazandırmaya her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde, İnşaat Sektörünün iş bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde durması, üstelik bunu da Çimento Sektörüne mâl etmeye çalışması oldukça üzücüdür. İnşaat Sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün hedef gösterilmeye çalışılması, makul görünmemektedir." dedi.













