Suudi Arabistan'da 3 milyar dolarlık kayıp

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Müteahhitlerimiz geçen yıl Türkiye aleyhine oluşturulan algı neticesinde Ortadoğu’da en az 3 milyar dolarlık iş kaybı yaşadı” dedi.

Türk müteahhitlerin 2017 ve 2018’de Suudi Arabistan’da üstlendikleri yıllık yeni proje tutarı sırasıyla 2.1 milyar dolar ve 3 milyar dolardı. 2019’da bu rakam 559 milyon dolara indi. Bu yılın 9 ayında ise 21 milyon dolara düştü. Yenigün’ün verdiği bilgiye göre, bu yılın ilk 9 ayında Türk firmaları ülkede 21 milyon dolar bedelinde 4 proje üstlendi.

Yenigün, müteahhitlerin üstlendiği toplam proje tutarının, Suudi Arabistan’ın, Ortadoğu ülkeleri içinde (Irak’ın ardından) ikinci ve tüm pazarlar arasında da 6. ülke konumunda olduğuna dikkat çekiyor. Müteahhitler, Ortadoğu bölgesinde bugüne kadar 107.3 milyar dolar tutarında 2 bin 111 proje üstlendi. Yenigün, “İnşaat firmalarımız tarafından ülkede bugüne kadar toplam 23.9 milyar dolar tutarında 371 proje üstlenilmiş olup bu tutar yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimizin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturmaktadır” dedi.

Ancak iş dünyası çözüm beklerken hükümet ise uzun süredir sessiz.