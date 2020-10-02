Mutsuzluğun gizli kaynakları nedir?

02 Ekim 2020 Cuma, 11:50

Çoğu insan, hayatının belli dönemlerinde mutsuz bir şekilde yaşamak durumunda kalır ve bazısı kısa süreli olup geçerken bazısıyla kişiler uzun süre baş etmek durumunda kalır. Psikolojik ve fiziksel sağlığı tehdit eden bu durum, gündelik hayatımıza ve sosyal yaşantımıza da zarar verir.

Eğitimci Yazar Ebru Demirhan anne karnında geçirilen süreç ve doğum şeklimizin mutsuzlukla ilgisini şu şekilde açıkladı:

Anne rahmi süreci bilinçaltının kayıtları ve oluşturduğu kodlamalardan dolayı oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemin kayıtları tüm yaşamı içine alma ve yönetme gücüne sahip olabilir. Öyle ki yaşamın çeşitli dönemlerinde farklı açılardan kendisini gösterebilir. Uzun süreli mutsuzluk da anne rahmi, doğum sürecinin sonuçlarından birisi olabilir.

PLANLI VE İSTENEN BEBEKLER AVANTAJLI

İstenmeyen bebek olmak, zamansız gelmiş, düşürülmeye çalışılmış olmak, aldırılmak için plan yapılmış ya da doktordan dönülme sürecini yaşamış olmak, saklanılmış olmak, cinsiyet beklentisini karşılamayacak olmak gibi nice konu uzun süreli mutsuzluğun tohumlarını atmış olabilir. Aynı zamanda doğumun çok zor olması, “Anne mi, bebek mi?” seçimi, uzun süren sancı, ters doğmak, kordon dolanması ile doğmak gibi doğumun içindeki çeşitli stres üreten olaylar da birçok sorunun ve olumsuz duyguların kaynağı olabilir.

ANNE KARNINDA YAŞANANLAR BİLİNÇALTINA KAYDEDİLİYOR

Anne rahmi sürecinin ve doğumun bilinçaltı kayıtlarının değiştirilmesi ve süreçte kayıtlanan negatif kodların dönüştürülmesi mutsuzluğun üstesinden gelinmesine, kişinin yaşam enerjisi ile buluşmasına alan açacaktır. Anne rahmi ve doğum sürecinde kayıtlar herhangi bir hastalığın ya da sorunun temelinde ise sürekli kendini tekrar etme eğiliminde olacaktır. Dilediğiniz yaşama açılan kapıdan geçmek için durumu araştırmak ve doğru kaynaklarla iyileştirmeye gitmek gerekir.

Ebru Demirhan anne rahmi sürecinin pozitif ya da negatif olmasının ve doğum sırasında yaşananların hayatımız üzerindeki etkileri hakkında daha geniş bilgiyi Ceres Yayınları’ndan çıkan “Hayatı Yeniden Başlat” adlı kitabında verdi.