Müzik dünyasında yeni bir ses, yeni bir albüm: Duygu Soylu’dan ‘Kara Elmas’

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:24

Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği; sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında kendine bir yer edinmek isteyen Duygu Soylu, “Kara Elmas” ismini verdiği albümüyle müzikseverlerle buluştu.

Caz, funk, R&B ve pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci Duygu Soylu’nun canlı çalınarak kaydedilen “Kara Elmas” albümünde toplam dokuz parça yer alıyor. Tüm düzenlemelerin Kenan Doğulu’ya ait olduğu albümde sözleri Duygu Soylu’ya ait olan ‘Oldu Olacak’ ve ‘Kara Kaşık’ şarkılarının yanı sıra Kenan Doğulu’nun imzasını taşıyan ‘Rüzgar Gibi Geçti’, ‘İncilerin Dökülür’, ‘O İş Bende’, ‘Dediydin’, ‘Can Kenarı’ ve ‘Şımart Beni’ parçaları bulunuyor. Ayrıca albümde Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu’nun sözlerini birlikte yazdığı ve müziğini Evrencan Gündüz’ün bestelediği ‘Senlensem Ya’ adlı parça da var.

Güçlü hislerin etkisiyle yeni bir aşka dair daveti anlatan ‘Oldu Olacak’ çıkış şarkısının klibi ise izleyeni Duygu Soylu'nun renkli dünyasında bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Çetin Yılmaz tarafından yönetilen klipte kullanılan efektler elle yapılan çizimlerin animasyon ve tracking tekniği kullanılarak 2D formatına tamamen dijital olarak adapte edilmesiyle ortaya çıktı.





USTALARLA ŞEKİLLENEN BİR KARİYER

Üniversite yıllarında kendisine gelen teklifle Kenan Doğulu'ya vokal yapmaya başlayan Duygu Soylu, "Ve Kazanan" ile “O Ses Türkiye” yarışmalarında vokal koçluğu yaptı. Aynı zamanda Tan Sağtürk Akademi'de popüler müzik ve şan dersleri verdi. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Kent Orkestrası'nda çeşitli eserler seslendirmesinin yanı sıra birçok reklam jingle’ı seslendirdi.



Kenan Doğulu, Evrencan Gündüz ve Ceylan Ertem albümlerinde vokalist olarak yer alan Soylu, 2016 yılında Doğan Canku ile 50 Yıl albümündeki "Çağlayan ile Sohbet" ve Miras - 24 Ayar adlı EP'de "Kol Düğmeleri" adlı şarkıları seslendirdi. Birlikte çalıştığı diğer isimler arasında Ajda Pekkan, Ozan Doğulu, Aşkın Arsunan ve Garo Mafyan yer alıyor.



