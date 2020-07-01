‘Müzik yaşamsal bir ihtiyaç’

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Caner Öner, 1999 yılından bu yana aktif müzik yapıyor. 2010 yılında kurduğu Mekanik isimli trash metal projesiyle kendi türünde saygı duyulan işler yaptı. Birkaç senedir ise solo projeleri için Mekanik’e ara verdi ve yayımladığı şarkılarla beğeni topladı. Modern ile geleneksel melodileri ve enstrümanları bir araya getiren Öner, 2019’da “Duyamadım” ve “Zorlama” parçalarını 2020’de “Büyü Bozuldu”, “Sözüm Geçmedi”, “Karnaval” ve “Buraların Yabancısıyım” şarkılarını tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu. Pandemi dönemi öncesi Kadıköy’de verdiği konserin bilet gelirlerini de Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği’ne sokak hayvanları için bağışladı.

Sanatçı, “Verdiğim konserlerden sonra elimden geldiğince her konuda yardımcı olacağım yerler var kabul ederlerse. Sokak hayvanları, evsiz barksız yaşamak zorunda olan insanlar, ekmek yiyebildiği için mutlu olan insanlar, şiddet görüp hayatları altüst olan kadınlar, aslında her insanın dert etmesi gereken ve sorumluluk alması gereken konular. Yardımcı olmak istiyorum çünkü ben iyi bir insanım. Kimseye zararım dokunmaz ama faydam da olsun istiyorum” diyor.

21 yıldır müzik yapan Öner, “Müzik benim için çok kritik seviyelerde yaşamsal bir ihtiyaç. Bestelerimin yaratım süreci ve gün içinde dinlediğim müzik, nefes kadar önemli. Bunları yapmazsam anksiyeteden panik ataklara hepsini yaşıyorum. İnsan-oğlunun kendi için icat ettiği en güzel şey bence müzik” diye konuşuyor.

Anaakımın dışına kendini konumlayan bir müzisyen olarak baskılar ve problemler yaşadığını söylüyor ve ekliyor: “Bir geçim aracı olarak görmediğim müzik, ülkenin şartlarında yaşayıp büyüdükçe bir problem ve baskı haline geldi. Ama asla uzaklaşamadım hatta iyice hırslandım. Herkesin saçını sakalını kes, üstünü başını giy, gerçek bir mesleğin olsun diye fikir verdiği ülkemde, kimse nasılsın diye bile sormadı haliyle. Çünkü popüler değildik.”

Son olarak salgın sürecinde müzisyenlerin çektiği sıkıntılara değinen Öner, “Bu salgın sürecinde belediyeler ve bazı iyi niyetine inandığımız organizatörler elini taşın altına koyup milyonların yıllardır dinlediği isimlerle birlikte veya onlara harcanan bütçelerin yarısının yarısı bir masrafla, aylardır ne yapacağını bilmeyen ve geleceği belirsiz müzisyenlere, ressamlara, tiyatroculara yani sanatın her dalında insanlara ulaşmayı bekleyen sanatçılara performans şansı versin. İnanın çok büyük bir kitle gerçekten üreten ama popüler olmayan sanatçılara fırsat verilmesini istiyor” ifadelerini kullanıyor.