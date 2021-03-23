Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü, babası yaşamını yitirdi
Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz (69), Edirne'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi.
Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.
Video Haberler
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’dan İYİ Parti hamlesi
- Borsa İstanbul'dan son dakika kararı
- Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın tezinde intihal
- Piyasa alev alev yanıyor
- Saray'dan 'Sadece Cumhurbaşkanı biliyor' açıklaması
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Gece yarısı ne oldu da bu operasyon ülkeye çekildi?
- AKP'den Ayasofya Camii imamı Boynukalın'a öneri