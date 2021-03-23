Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü, babası yaşamını yitirdi

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz (69), Edirne'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
23 Mart 2021 Salı, 17:28
Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü, babası yaşamını yitirdi
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Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi.

Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek. 


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