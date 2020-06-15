Müzisyen Erol davadan beraat etti, şiddet uygulayan polisler ceza aldı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 21:01

Müzisyen Gülşah Erol, 2 Ağustos 2017’de, İstanbul’daki Kadıköy Metrosunda görevli polis memurları tarafından şiddete maruz kaldı, müzik aletleri kırıldı.

Erol’un şikayetçi olduğu polisler de Erol’dan şikayetçi oldu. Müzisyen Erol hakkında, kasten yaralama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlamalarından iddianame hazırlandı.

POLİSLER CEZA ALDI, İTİRAZ REDDEDİLDİ

Yaklaşık 3 yılın sonunda, Gülşah Erol söz konusu suçlamalardan beraat ederken, şikayetçi olduğu polisler “mala zarar verme” suçundan ceza aldı. Cezanın kaldırılması talebiyle bir üst mahkemeye yaptıkları başvuruda reddedildi.

Gülşah Erol, sosyal medya hesabından gelişmeleri paylaştı. Erol, “Maruz kaldığım tehditlere rağmen kendimi müdafaa ettim. Davaya lehimde tanıklık eden kişilere minnettarlığımı sunuyorum” dedi.