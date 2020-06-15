Müzisyen Erol davadan beraat etti, şiddet uygulayan polisler ceza aldı
Metroda polis şiddetine maruz kalan daha sonra polislerin aleyhinde verdiği ifade nedeniyle yargılanan müzisyen Gülşah Erol, kendisi hakkında açılan davalardan beraat etti. Erol’u hedef göstererek şikayetçi olan polisler ceza aldı.
Müzisyen Gülşah Erol, 2 Ağustos 2017’de, İstanbul’daki Kadıköy Metrosunda görevli polis memurları tarafından şiddete maruz kaldı, müzik aletleri kırıldı.
Erol’un şikayetçi olduğu polisler de Erol’dan şikayetçi oldu. Müzisyen Erol hakkında, kasten yaralama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlamalarından iddianame hazırlandı.
POLİSLER CEZA ALDI, İTİRAZ REDDEDİLDİ
Yaklaşık 3 yılın sonunda, Gülşah Erol söz konusu suçlamalardan beraat ederken, şikayetçi olduğu polisler “mala zarar verme” suçundan ceza aldı. Cezanın kaldırılması talebiyle bir üst mahkemeye yaptıkları başvuruda reddedildi.
Gülşah Erol, sosyal medya hesabından gelişmeleri paylaştı. Erol, “Maruz kaldığım tehditlere rağmen kendimi müdafaa ettim. Davaya lehimde tanıklık eden kişilere minnettarlığımı sunuyorum” dedi.
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