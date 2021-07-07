Müzisyen Gülün'den TRT tepkisi: Çalmayın bedavaya lütfen!
Müzisyen Selen Gülün, yandaşa para akıtan TRT'nin müzik emekçilerine para almadan programa çıkma teklifinde bulunduğunu söyledi.
Selen Gülün, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, TRT'nin müzik emekçilerine para almadan programa çıkma teklifinde bulunduğunu söyledi.
TRT 2 Caz programı tarafından davet edildiğini belirten Gülün, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"TRT 2 caz programı: Ben ve müzisyen arkadaşlarım beni anlatacakmışız, 2 parça çalacakmışız. Ödeme ne kadar sorusunun cevabı TRT programı olduğu için “sıfır”! Kendim dahil kimseyi böyle bir şeye ikna edemem dedim. Çalan olursa peşine düşüp ifşa edeceğim. Bıktım bu aptallıktan!!!
Ödeme yok cevabından önce kimler çalacak diye sordum? Ciddi, saygın müzisyen arkadaşlarımızın ismi geçti. Hiçbiri(n)mizin böyle bir promosyona ihtiyacı yok. Delirtmeyin beni! Çalmayın bedavaya lütfen!!"
Ödeme yok cevabından önce kimler çalacak diye sordum? Ciddi, saygın müzisyen arkadaşlarımızın ismi geçti. Hiçbiri(n)mizin böyle bir promosyona ihtiyacı yok. Delirtmeyin beni! Çalmayın bedavay lütfen!!— Selen Gülün (@selengulun) July 7, 2021
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