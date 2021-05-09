Myanmar'da gerilim artıyor! İsyancılar polis karakolunu ateşe verdi
Myanmar'ın Chin eyaletinde, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Chinland Savunma Kuvvetleri, polis karakolunu ateşe verdi.
Myanmar Now sitesine açıklama yapan Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) sözcüsü, eyalete bağlı Surkhua kentinde bulunan bir polis karakoluna önceki sabah baskın düzenlediklerini duyurdu. Baskın sırasında karakolda bulunan 11 polis ve 4 askerin kaçtığını söyleyen CDF sözcüsü, karakoldaki mühimmatı ele geçirdikten sonra binayı ateşe verdiklerini belirtti.
Myanmar ordusundan, CDF'nin iddialarına karşı resmi bir açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
Chinland Savunma Kuvvetleri, 1 Şubat askeri darbesinin ardından, protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak üzere kurulmuştu.
Myanmar'ın Kayin eyaletinde faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Arakan Ulusal Konseyi (ANC), darbe karşıtı bir diğer silahlı grup Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA) ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. ANC lideri Min Tun, 7 Mayıs'ta Kayin eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde, Myanmar ordusuna ait askeri üssü ele geçirirken, KNLA militanlarının yardımını aldıklarını belirtti. ANC lideri Tun, Myanmar ordusuna karşı artık KNLA ile birlikte hareket edeceklerini kaydetti.
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