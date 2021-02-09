Mynmar’da ordunun yönetime el koymasına karşı protestolar sürüyor: 27 kişi tutuklandı

09 Şubat 2021 Salı, 10:48

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından 53 milyon nüfuslu ülkenin genelinde protestolar 4 gündür devam ederken hastaneleri, okulları ve hükümet ofislerini etkileyen sivil itaatsizlik hareketi büyüyor.

Yerel medya kuruluşlarına göre polis, ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay'da bir gazeteci de dahil olmak üzere en az 27 kişiyi tutukladı. Askeri darbenin ardından ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, dün ilk defa konuşarak er geç yeni bir seçim yapılacağını söyledi.

YENİ YASAKLAR GETİRİLDİ

Myanmar'da onbinlerce insanın sokaklara çıkmasının ardından, dört kişiden fazla insanın toplanmasını yasaklayan kurallar getirildi.

Yeni Zelanda ise Myanmar ile tüm üst düzey politik ve askeri ilişkilerini askıya alacağını, yardımların orduyu gitmemesini sağlayacağını ve ülkenin liderlerine seyahat yasağı getireceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Myanmar'da ordu 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, demokratik olarak seçilmiş hükümetin başkanı Aung San Suu Kyi ve iktidardaki National Leauge for Democracy (NLD) partisinin diğer yöneticileri sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmıştı.