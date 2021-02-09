Nadal yola devam

09 Şubat 2021 Salı, 12:08

Avustralya Açık’ta ilk maçlarına çıkan Rafael Nadal ve Novak Djokovic üç set sonunda zorlanmadan bir üst tura çıkmayı garantiledi.



Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ikinci gününde korta ilk kez çıkan dünya 1 numarası Novak Djokovic, Fransız rakibi Jeremy Chardy’i üç set sonunda 6-3, 6-1 ve 6-2 ile mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sırp tenisçi turnuvadaki ikinci maçında yarın Frances Tiafoe ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçına çıkan bir diğer isim Rafael Nadal’da zorlanmadan rakibini mağlup etti. İlk turda Laslo Djere ile karşı karşıya gelen Nadal, rakibine 6-3, 6-4 ve 6-1 ile üstünlük sağladı.

Kadınlarda dünya 4 numarası olan Sofia Kenin de ilk turu galibiyetle bitirdi. Amerikalı tenisçi ilk maçında rakibi Maddison Inglis’i 7-5 ve 6-4 ile mağlup etti. Kenin ikinci turda Anastasija Sevastova’yı eleyen Kai Kanepi ile karşılaşacak.

Avustralya Açık’ın üçüncü gününde bugün ikinci tur maçları oynanacak. Günün öne çıkan eşleşmeleri ise şöyle:

Novak Djokovic – Frances Tiafoe

Stan Wawrinka – Marton Fucsovics

Dominc Thiem – Dominik Koepfer

Stefanos Tsistsipas – Gilles Simon

Venus Williams – Sara Errani

Caroline Garcia – Naomi Osaka

Nina Stojanovic – Venus Williams

Ajla Tomljanovic – Simona Halep