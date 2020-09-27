Nadira Kadirova'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı: "Boğuşma yaşandığını düşündürüyor"

27 Eylül 2020 Pazar, 11:44

FOTOĞRAF: BirGün

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül 2019 tarihinde hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin şüpheler ve tartışmalar devam ediyor. “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatılan dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınırken Nadira Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Nadira Kadirova’nın kaldığı ve hayatını kaybettiği odadaki dağınıklık dikkati çekiyor. Polis ekiplerinin kamerasına yere düşen bir saksı, etrafa saçılan kum ve çiçekler yansıyor. Görüntülerde bir sehpanın tamamen ters döndüğü ve bir abajurun da yere düşerek devrildiği görülüyor. Nadira Kadirova’ya ait olduğu tahmin edilen çantaların yerde olduğu da kameralara yansırken 3-4 ayrı yerdeki kan izleri de dikkat çekiyor.

Polis kamerası ile kayıt altına alınan bir başka görüntüde de Nadira Kadirova’nın “intihar ettiği iddia edilen” silah ile çalışma masası göze çarpıyor.

AKP'Lİ ÜNAL’IN KIZI DA POLİSLERLE ODADA

Polis ekipleri tarafından kayda alınan bir görüntüde ise Şirin Ünal’ın kızı Duygu Ünal’ın olay yeri inceleme ekipleriyle beraber Nadira Kadirova’nın şüpheli şekilde hayatını kaybettiği odada bulunduğu görülüyor. Görüntülerde olay yeri inceleme polisinin, “Duygu hanım, telefon burada çalışan bayana mı ait?" diye sorduğu ve Duygu Ünal’ın da “Evet, doğrudur” dediği görülüyor.

“BOĞUŞMA YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Görüntüleri değerlendiren Kadirova ailesinin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, “Odada bir boğuşma yaşandığını düşünüyorum. Üç ayrı bölgede kan birikmesi var ve üçü de birbirine mesafeli alanlarda. Halının üzerindeki üç farklı alanda kan görülürken bir de yatağın üzerindeki yorgandaki kan göze çarpıyor. Ayrıca, olay yeri inceleme ekibine, yani emniyet mensupları AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın kızı Duygu Ünal’ın eşlik ettiği görülüyor. Bu tamamen usule aykırıdır. Çünkü en basitinden ölüm anında o da aynı binada ve olay yeri inceleme ekiplerine eşlik edemez, bu nedenle onun dışarıda tutulması gerekir. Ayrıca, Duygu Ünal’ın veya bir başkasının inceleme yapılan oda içerisine girmesi ve dolaşması önemli bir delil karışıklığına yol açacaktır. Olay yeri incelemesinde olayla ilgisi olabilecek kişilerin bu alanlara girmesine izin verilmez, bu nedenle de bu durum usule aykırıdır” dedi.

POLİSİN CEP TELEFONU KONUŞMASI

Bir polisin cep telefonu konuşmasının da görüntülere yansıdığına dikkati çeken Doğan, “Yine bir videoda bir polisin telefonu çalıyor ve polisin ‘Sizinle alakalı bir şey yok’ dediği duyuluyor. Bu da olay yeri inceleme esnasında da olayın yönlendirildiğini veya yakından takip edildiğini gösterir” ifadelerini kullandı.

“KESİNLİKLE KARDEŞİMİ DÖVMÜŞLER”

Nadira Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov ise daha önce yaptığı açıklamalarda, “Kardeşimin önce darp edildiğini, kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve ardından uzak mesafeden ateş edilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Kesinlikle kardeşimi önce dövmüşler ve ardından da vahşiler gibi vurmuşlar” demişti.