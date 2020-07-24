Nadira Kadirova'nın ölümünde gözlerin üzerine çevrildiği AKP'li Şirin Ünal da Ayasofya'da

24 Temmuz 2020 Cuma, 13:02

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından bugün gerçekleştirilecek olan ilk cuma namazına katılması ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşması tepki çekti.

Camideki fotoğrafı "Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun" notuyla paylaşan Ünal'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısından Nadira Kadirova'yı hatırlatan yorum geldi.



Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, ev hizmetlisi olarak çalıştığı Şirin Ünal'ın evinde, Ünal'a ait silahla şüpheli bir şekilde ölmüş, dosyanın "intihar" denilerek kapatılması kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştı.

Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova olayın bir cinayet olduğunu düşündüklerini birçok kez dile getirerek konuyu AYM'ye taşıyacaklarını ifade etmişti.