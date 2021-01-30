Nagehan Alçı fotoğrafın hikayesini anlattı
Orhan Pamuk'la çekilen fotoğraflarının sosyal medyada tepki toplamasının ardından konuyla ilgili yazı yazan Nagehan Alçı, "Rasim'n Ancak 32. Gün'deki eski görüntülerinin heyecanına kapılıp bir sene sonra da olsa tek taraflı olarak bu paylaşımı yapması yanlış" ifadelerini kullandı.
Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Eşi Rasim Ozan Küthyalı ve yazar Orhan Pamuk'un da bulunduğu, tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Fotoğrafın 10 Ocak 2020'de Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş'ın Cihangir'deki evlerinde çekildiğini belirten Alçı, "Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş bizi Cihangir’deki evlerinde akşam yemeğine davet etmişlerdi. Daha öncesinde benim bir yazım dolayısıyla yazışmış, ortak tanıdıklar üzerinden haberleşmiştik"dedi.
Fotoğrafın hikayesini anlatan Alçı şunları kaydetti:
"RASİM'İN FOTOĞRAFI PAYLAŞMASI YANLIŞ"
"Rasim bu fotoğrafları Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş’a sormadan göstermemeliydi. Bunlar hatıra olarak çekilmiş, özel fotoğraflardı.
Bu kadar konu olduğu ve hayatta en sevdiğim yazarların başında gelen Orhan Pamuk’a büyük haksızlık yapıldığını gördüğüm için o tartışılan fotoğrafların çekildiği gün ile ilgili biraz detay vereceğim.
2020’nin ilk günleriydi. Tam tarih vereyim… 10 Ocak 2020, Cuma akşamı.
Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş bizi Cihangir’deki evlerinde akşam yemeğine davet etmişlerdi. Daha öncesinde benim bir yazım dolayısıyla yazışmış, ortak tanıdıklar üzerinden haberleşmiştik.
Büyük bir mutluluk ve heyecanla buz gibi bir Ocak akşamı Orhan Bey ve Aslı Hanım’ın davetine gittik.
Orhan Bey’in kitaplarını yazdığı ve kütüphanesinin bulunduğu salonda muhteşem manzaraya karşı, sade ve küçük bir masada güzel bir yemek yedik. Rasim'in siyaset tarihi ve edebiyata dair detaylara olan hakimiyetini yazsam inanmazsınız, o nedenle uzun uzun sohbet ettik demekle yetineyim. Hatıra olsun diye de fotoğraf çektirdik.
Bu sohbeti yazmayı ya da fotoğrafları paylaşmayı hiçbir zaman düşünmedim. Rasim’in de böyle bir amacı yoktu, olsa herhalde bir sene beklemezdi.
Ancak 32. Gün'deki eski görüntülerinin heyecanına kapılıp bir sene sonra da olsa tek taraflı olarak bu paylaşımı yapması yanlış" ifadelerini kullandı.
"LİNCE UĞRADIK"
Fotoğraf nedeniyle lince uğradıklarını savunan Alçı, "Orhan Pamuk, Rasim’le yan yana oturdu diye onunla aynı fikirlere sahip mi demek oluyor sizin pencerenizde? Siz yan yana geldiğiniz herkesin kendinizle birebir aynı düşünmesini mi bekliyorsunuz? Yalnızca kendi echonuzu mu duymak istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
"KÜBRA'NIN YANINDAYIM"
Eşi Rasim Ozan Kütahyalı ve Habertürk yazarı Kübra Par arasında geçen kavgaya da değinen Alçı, "Rasim’in Kübra’ya yazdıklarını baştan sona yanlış buluyorum. Bir insana memleketini hatırlatarak niyet okuma yapmak? Kızcağız diyerek hem cinsiyetçi hem küçümseyici bir dil kullanmak?
Her zaman karşı çıktığımız şeyler bunlar… Rasim’in iki gündür maruz kaldığı haksız lincin yarattığı hayal kırıklığına veriyorum. Kabul edilemez. Çok üzgünüm.
Kübra’nın da bu çok sert ve yanlış mesaj karşısında öfkelendiği için haksız bir gönderme yaptığı kanaatindeyim. O haksızlığın bizzat tanığı ve mağduruyum. Rasim'e verdiği cevap doğru değildi, çok kırıcı ve saldırgandı.
Ama buna rağmen Kübra’nın yanındayım" dedi.
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