Ligue 1'de yılın 11'i açıklandı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:51

Ligue 1'de yılın en iyi 11'i ödülü açıklandı.

Şampiyon Lille'den yalnızca iki futbolcuya kadroda yer verildi. Lille'den Reinildo Mandava ve Benjamin Andre'nin yer aldığı 11'de ligi 2'nci sırada bitiren Paris Saint-Germain'den 5 futbolcuya yer verildi.

PSG'den Kylian Mbappe, Neymar, Kimpembe, Marquinhos ve Keylor Navas yılın 11'ine seçilirken; Lyon'dan Lucas Paqueta ve Memphis Depay, Lens'ten Jonathan Clauss, Monaco'dan ise Aurelien Tchouameni 11'de yer aldı.

Dün akşam Angers ile oynanan karşılaşmada 2-1 galip ayrılarak şampiyon olan Lille'de takımın en golcü ismi olan ve iki kez ayın futbolcusu seçilen milli oyuncumuz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ise listede yer almadı.



