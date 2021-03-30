NASA, Dünya'dan değerli asteroite gidiyor
NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen 16 Psyche asteroitine gidiyor. Keşif sondasının son montajına başlandı. 2020'de fırlatılacak sondanın 2026'da hedefine ulaşması bekleniyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) en cesur görevlerinden birine ilişkin açıklama yaptı.
NASA, daha önce 10 kentilyon dolarlık (19 sıfırlı) değer biçilen 16 Psyche için son montaja başladığını duyurdu.
Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağındaki 16 Psyche'in çapı 226 kilometre.
Bilim insanlarının tahminlerine göre asteroit oluşumunu tamamlayamamış bir gezegenin çekirdeğinden koptu.
Tahminlere göre 16 Psyche asteroitinin tamamı değerli madenlerden oluşuyor.
NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen 16 Psyche asteroitine gidiyor. Keşif sondasının son montajına başlandı. 2020'de fırlatılacak sondanın 2026'da hedefine ulaşması bekleniyor.
NASA, Ağuston 2022'de 16 Psyche asteroitine doğru yola çıkacak. Yaklaşık 4 yıl sürecek yolculuğun ardından NASA'nın keşif sondası 16 Psyche asteroitine varacak.
Sonda, 2023'da Mars'ın yerçekimine girecek daha sonra 2026'da 16 Psyche'ten veri toplayacak noktaya ulaşacak.
Kaynak: NTV
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