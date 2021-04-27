NASA, "Dünya'ya asteroit çarparsa ne olacak?" tatbikatı yapacak

27 Nisan 2021 Salı, 16:35

NASA, yıkıcı güçte bir asteroidin Dünya'ya doğru hareket ettiğinin keşfedilmesi halinde ne olacağını işleyeceği yeni bir çarpma senaryosu deneyi başlatıyor.

Bu hafta başlatılacak 5 günlük "masaüstü tatbikatı" uzay ajansının diğer bilim kuruluşlarıyla birlikte acil bir durumun nasıl gelişeceğini planlamasına olanak tanıyacak.

Olayların kurgusal kronolojisi, gökbilimcilerin Dünya'nın yakınlarında gezegendeki yaşamı tehlikeye atabilecek bir cisim keşfetmesiyle başlıyor. Tatbikat ilerledikçe asteroide dair daha çok ayrıntı ortaya çıkarılıyor. Böylece keşif, yön saptırma görevleri ve çarpmanın etkisini hafifletmeye yardımcı olacak fikirler planlanıyor.

Boyutu 35 metre ila 700 metre arasında olan hayali asteroit hakkında çok az bilgi veriliyor. Asteroit ilk kez tespit edildiğinde Dünya'dan 57 milyon kilometre uzaklıkta, saatte yaklaşık 18 bin km hızla gezegene yaklaşıyor olacak. Çarpma ihtimali yüzde 1 ve bu, uluslararası topluluğun harekete geçmeyi gerekli göreceği eşik.

NASA, önceki konferanslarda 2013'ten bu yana 7 çarpma senaryosunda yer aldı. Bunların üçü Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'yla (FEMA) müşterek gerçekleştirildi.

NASA'nın asteroit ve kuyrukluyıldız yörüngelerini hesapladığı CNEOS'un (Dünya'ya Yakın Cisimleri Araştırma Merkezi) direktörü Dr. Paul Chodas yaptığı açıklamada "Varsayımsal asteroit çarpması tatbikatları, büyükçe bir asteroidin gezegenimize çarpacağı yönünde kayda değer bir ihtimalin oluşması durumunda, nasıl tepki vereceğimiz hakkında düşünme fırsatı sunuyor" dedi:

“Asteroidin çarpma olasılığı, çarpmanın nerede ve ne zaman gerçekleşebileceği gibi senaryoya dair ayrıntılar, katılımcılara birkaç gün sürecek konferans boyunca, gerçek bir durumun gelişimini canlandırmak için adımlar halinde açıklanacak.”

Ne var ki önceki tatbikatlar başarılı olmamıştı. 2019'da NASA'nın planlamasında 60 metre genişliğinde kurgusal bir asteroit New York kentine çarpıyordu. Böyle bir olay gerçekten yaşansaydı Hiroşima'ya atılan nükleer bombadan bin kat daha güçlü bir darbeyle 1 milyon 300 bin kişinin ölmesine sebep olurdu.

Bununla birlikte etkinlik, NASA'nın asteroit yönü saptırma teknolojisinin ilk denemesi olan Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirici Testi'nin (DART) başlatılmasının değerli bir öncülü olacak.

Bu yıl içinde fırlatılacak olan DART'ın 2022'de Dimorphos adlı asteroide çarpması planlanıyor. NASA Genel Merkezi'nden DART programının yöneticisi Andrea Riley "DART'ın Dimorphos'a çarpmasının ardından alınacak veriler, bilim insanlarının gelecekte keşfedilecek ve tehlike arz etme potansiyeline sahip bir Dünya'ya Yakın Cisim'in (NEO) etkisini azaltabileceğimiz bir yolu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak" dedi ve ekledi:

“Asteroit ve DART'ın çarpışması Dünya'ya tehlike teşkil etmezken böyle bir teknolojiye gerçekten ihtiyaç duyulabileceği zamandan önce bu teknolojinin denemesini gerçekleştirebilmemiz için mükemmel bir konumda.”