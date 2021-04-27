Elon Musk: “Yaşanan chip kıtlığı büyük sorun”
Dünyanın en zengin insanlarından Tesla CEO'su Elon Musk, yaşanmakta olan 'yarı iletken' kıtlığına dikkat çekti. Musk, ayrıca Tesla'nın yeni modelinin seri üretimi için tarih verdi.
ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su
Elon Musk, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun
olduğunu vurguladı.
Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük
olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını
duyurdu. Buna göre Tesla'nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile
üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında
başlayacak.
Musk'ın açıklamaları, Tesla'nın gelirlerini, yılın ilk
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artırdığına ilişkin
verilerin açıklanmasının ardından geldi.
ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco
Systems CEO'su Chuck Robbins de Cumartesi günü yaptığı açıklamada, küresel
düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici
şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip
kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip
kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi
birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları
için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş
öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.
Robbins ayrıca, yarı iletken müşterileri aşırı yüksek talep nedeniyle çoklu sipariş vermekten korktukları için durumun kötüleştiğine ilişkin endişelerini de ekledi.
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