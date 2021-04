Son dakika... NASA: Veriler dünyaya ulaştı, uçuş başarılı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance görevi kapsamında geçtiğimiz hafta Mars’ta minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu.

Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity’nin bugün uçuruldu.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

"Wow!"



