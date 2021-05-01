NASA, Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile çalışmaları durdurma kararı aldı
Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in NASA için Ay’a iniş projesi, rakip teklif veren Dynetics ve Jeff Bezos'un Blue Origin'in Hükümet Sorumluluk Ofisi'ne itirazda bulunmasının ardından askıya alındı.
ABD Uzay Ajansı SpaceX'e, 2024 gibi erken bir tarihte insanları Ay’a indirmeyi amaçlayan proje üzerindeki çalışmalarını anlaşmazlık çözülene kadar durdurmasını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Blue Origin, NASA'nın bu kararına itiraz ederek Hükümet Sorumluluk Bürosu'na bir protesto başvurusunda bulunmuştu. NASA, SpaceX'in 2.9 milyar dolarlık teklifiyle anlaşmanın gerçekleştiğini açıklamıştı.
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