NASA, iki yıldızın çarpıcı dansını görüntüledi

04 Mayıs 2021 Salı, 00:00

Ünlü teleskobun görüntülediği Kolye Bulutsusu (Necklace Nebula), Dünya'dan 15 bin ışıkyılı uzakta bulunan Sagitta Takımyıldızı'nın bir parçasını oluşturuyor.

PN G054.203.4 ismiyle de anılan bulutsu, birlikte hareket eden iki Güneş benzeri yıldızdan oluşuyor.

NASA'nın aktardığına göre yaklaşık 10 bin yıl önce bu yıldızlardan yaşlı olanı genişledi ve küçük partnerini yutarak gökbilimcilerin "ortak zarf" dediği yapıyı oluşturdu.

Söz konusu yapıda küçük yıldız, büyük partnerinin içindeki yörüngesinde dönmeye devam ediyor ve şişkin devin dönüş hızını da artırıyor.

Hubble'ın görüntülediği Kolye Bulutsusu, ismini merkezdeki yıldızların etrafında kümelenen halka şeklindeki enkaz ve gaz tabakasından alıyor (NASA)

Bu girift ve şiddetli dansın sonucunda şişkin yıldızın parçalarından oluşan enkaz ve gaz, yapıyı çevreleyen alana fırlatılıyor.

Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3'le çektiği fotoğrafta da görülen kolye şeklindeki renkli dizi, işte bu enkaz ve gaz kümelerinden oluştu.

Etkileyici yapıyı meydana getiren iki yıldız da renkli halkanın içinde parlak beyaz nokta olarak görülüyor. NASA, iki yıldızın tek bir nokta olarak görülmesinin nedenini şöyle açıklıyor:

"Kolye Bulutsusu'nu meydana getiren yıldız çifti arasında yalnızca birkaç milyon kilometrelik mesafe var. Bunlar birbirine o kadar yakın kalıyor ki görüntünün merkezinde tek bir parlak nokta olarak görünüyor."

Fırlatıldığı günden bu yana yaklaşık 48 bin gök cismini gözlemleyen Hubble, kısa süre önce 31. yaşını kutlamıştı.

24 Nisan 1990'da fırlatılan ünlü teleskop, doğum günü vesilesiyle yıkımın eşiğindeki dev bir yıldızı görüntülemişti.

AG Carinae isimli bu aşırı parlak yıldızın Güneş'ten yaklaşık 70 kat büyük olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe