NASA ilk uzay turistlerini ağırlayacak: Eğitimler yakında başlıyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:29

ABD'li uzay firması Axiom Space, pazartesi günü NASA'yla ortak basın toplantısında, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ilk özel gezi için mürettebatın eğitimine yakında başlayacaklarını açıkladı.

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre NASA ve Axiom Space, en geç Ocak 2022'de gerçekleşmesi planlanan görev için 1,69 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Sekiz gün sürecek görevde 4 uzay turisti, UUİ'de araştırma projelerine katılacak ve istasyonun NASA'ya ait bölümünde kalacak.

SpaceX firmasının Crew Dragon uzay aracıyla taşınacak astronotlar arasında daha önce uzay yolculuğu yapmış tek bir kişi yer alıyor.

Emekli NASA astronotu ve Axiom Space başkan yardımcısı Michael Lopez-Alegria'nın konmuta edeceği uçuşta Amerikalı girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli savaş pilotu Eytan Stibbe yer alacak.

Lopez-Alegria, "Önümüzdeki hafta ciddi bir eğitime başlayacağız" diye konuştu ve ekledi:

“Hepimiz sonbaharda UUİ sistemlerine ve Crew Dragon aracına yönelik eğitimine tam zamanlı girişmiş olacağız.”

Emekli astronot, kendisinin eğitime ağustosta, Connor'ın da eylülde başlayacağını aktardı. ABD'li girişimcinin uçuşta görev pilotu olacağı bildiriliyor.

Ekim ayından itibaren 4 mürettebat üyesinin de Houston'daki uzay merkezinde eğitime başlayacağı belirtiliyor.

AFP'nin haberine göre mürettebat Covid-19 salgını nedeniyle yalnızca "birkaç kez" bir araya gelebildi. Ancak temmuzda birbiriyle kaynaşmaları için Alaska'da kamp gezisi düzenlenecek.

NASA'nın "Bu gerçek bir dönüm noktası" diye nitelediği görev, uzay aracının Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasıyla başlayacak.