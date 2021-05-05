NASA yeni gezegen keşfini duyurdu: Hâlâ büyüyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:00

Gezegenler, yıldızların çevresindeki toz ve gaz tabakasından oluşuyor; bu tabaka yoğunlaşarak yavaşça bir "top" halini alıyor. Hubble'ın tespit ettiği gezegen de Erboğa (Centaurus) takımyıldızının uzak bir noktasında yoğunlaşmaya devam ediyor.

NASA'nın yayımladığı açıklamada PDS 70b diye adlandırılan genç gezegenin "sadece" 5 milyon yaşında olduğu ifade edildi.

Halihazırda Güneş Sistemi'nin gaz devi Jüpiter kadar büyük boyutlara ulaşmış gezegen, yörüngesinde döndüğü genç yıldızdan kütle toplamaya devam ediyor.

Gezegeni doğrudan gözlemleme fırsatını yakalayan araştırmacılar, PDS 70b'nin oluşum sürecinin sonuna yaklaştığını belirtiyor.

Araştırma ekibinden Yifan Zhou, "Bu sistem çok heyecan verici çünkü bir gezegenin oluşumuna tanık olabiliyoruz. Bu, Hubble'ın doğrudan görüntülediği en genç gezegen" diye konuştu.

Fırlatıldığı günden bu yana yaklaşık 48 bin gök cismini gözlemleyen Hubble, kısa süre önce 31. yaşını kutlamıştı.

24 Nisan 1990'da fırlatılan ünlü teleskop, çalışmalarıyla bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Araştırma ekibinin diğer üyesi Brendan Bowler konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Fırlatıldıktan 31 yıl sonra bile Hubble'ı kullanmanın yeni yollarını keşfediyoruz."