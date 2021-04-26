NASA, Mars’taki ilk helikopter uçuşundan görüntü paylaştı
Tarihinde bir ilke imza atan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin uçuşuyla ilgili yeni görüntü yayımladı.
Dünyanın nefesini tutarak izlediği Mars'taki helikopter uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars programı kapsamında 30 Temmuz 2020’de fırlatılan ve 18 Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olan Ingenuity adlı helikopter, yerden 3 metre kadar yükselerek Mars’taki ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
NASA, 19 Nisan’da gerçekleştirilen uçuşa ait yeni görüntü paylaştı.
İşte o görüntü:
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