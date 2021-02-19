NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu
NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyine iniş yapıyor.
Uzayda yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından NASA'nın Persevarance aracı Mars'a iniyor. NASA'nın, Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen’e ulaştı.
Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.
Perseverance'ın da söz konusu bölgeye iniş yaptıktan sonra, bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor. Uzay aracının göndereceği verileri değerlendirecek olan kurumlar arasında, Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) de yer alıyor.
NASA yetkilisi Swati Mohan, yaptığı açıklamada "Perseverance uzay aracı şu anda kalp atışı sesleri gönderiyor; bu da aracın normal bir biçimde çalıştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
NASA kaşifi Perseverance, başarıyla Mars yüzeyine indi. Perseverance'ın başarıyla Mars yüzeyine indiği anlar, alkışlarla kutlandı.
NASA Perseverance'ın Mars yüzeyinden çektiği ilk görüntüyü paylaşarak, "Mars kaşifinden çok güçlü sinyal alıyoruz" dedi.
Perseverance uzay aracının Mars yüzeyinden çektiği ikinci fotoğraf da paylaşılarak, "Ve ardımdakilere bir bakış daha. Jezero Krateri'ne hoş geldiniz" denildi.
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