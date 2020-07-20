NASA’da görev yapan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryut'a 'Doodle'

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:55

Google, NASA’da görev yapan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'u anmak için Doodle hazırladı.

Eryurt, 1961-1973 yılları arasında NASA'da görev yaptı. Ardından Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de astrofizik anabilim dalını kurdu.

13 Eylül 2012'de Ankara'da geçirdiği bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Eryurt, ilk olarak 1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla iKanada'ya giderek iki yıl çalıştı.

Ardından ABD'ye giden Eryurt, bazı üniversitelerde görev yaptıktan sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı; güneşin tarihi üzerine araştırmalar yaptı.

Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Ensitütüsü’nde çalışan tek kadın astronomdu.

Ay'a ilk iniş için yaptığı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirildi.