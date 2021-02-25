'NASA'yı politikacılar yönetmemeli' diyen politikacı NASA'yı yönetmek istiyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:36

NASA'nın önceki yöneticisi Jim Bridenstine, Biden'ın göreve başladığı ocak ayında istifa etmişti. Bu nedenle ABD başkanının uzay ajansına liderlik etmesi için yeni bir yönetici seçmesi gerekiyor.

Zira Bridenstine yeni bir yönetici bulunana kadar görevde kalması istense bile görevde kalmayacağını söylemişti. Yardımcı yöneticilerden Jim Morhard da Trump yönetiminin son gününde NASA'dan ayrılmıştı.

Şu anda NASA yöneticiliğini Steve Jurczyk yürütüyor. Önceki dönemde yönetici yardımcılığını üstlenen Jurczyk, 20 Ocak'ta görevi vekaleten devralmıştı.

Bill Nelson'ın önde gelen adaylardan biri olduğu iddiası ise ABD'nin savunma stratejilerine odaklanan haber sitesi Breaking Defense'in Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

SÖYLENTİ: Biden yönetiminin NASA için seçtiği kişinin Eski Senatör Bill Nelson olduğu söyleniyor. Bir taşla iki kuş: ABD başkanıyla güçlü ilişki kurma, kongre hakkında bilgi sahibi olma. Pam Melroy da yardımcısı olarak hazır, ortaya biraz teknik bilgi koyacak.

Demokrat Partili Nelson, Florida'da NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne yakın bir bölgede büyüdü. İlk olarak 1986'da ABD Kongresi'ne seçilen politikacı, Florida'yı temsil ettiği sırada Beyaz Saray'ın uzaya giden ilk üyesi oldu. Politikacı 1986'da Columbia Uzay Mekiği'nin STS-61 görevinde yük taşıma uzmanı olarak görev aldı.

Ars Technica'ya konuşan ve ismi verilmeyen iki kaynak, Nelson'ın NASA yöneticisi olmak için olanakları zorladığını ve Biden'la dostane ilişkisini güçlendirdiğini öne sürdü. Kaynaklardan birinin, “Bu bir söylentiden daha fazlası” dediği bildirildi.

Öte yandan söz konusu söylenti, bilim camiasında pek de iyi karşılanmadı. NASA'nın New Horizons görevinde çalışan astrofizikçi Simon Porter, Twitter paylaşımında konuyla ilgili endişelerini ifade etti. Porter, "Biden bunu düşünüyorsa, profesyonelleri değil lobicileri dinliyor" diye yazdı.

2017'de Nelson'ın kendisi de uzay ajansının politikayla içli dışlı isimler tarafından yönetilmesine karşı çıkmıştı. Jim Bridenstine'in NASA'ya atanmasını eleştiren Nelson, Bridenstine'in fazla partizan ve politik olduğunu söylemişti.

Bridenstine'in Temsilciler Meclisi'nde iki dönem görev yaptığını hatırlatan Nelson, şöyle konuşmuştu:

NASA'nın başkanı uzay alanında profesyonelleşmiş biri olmalı, politikacı değil.

Kaynak: Independent Türkçe