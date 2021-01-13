Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık: Türkiye yatırımlarına yoğunlaştık

13 Ocak 2021 Çarşamba, 23:01

Farklı alanlarda faaliyet gösteren ve son dönemde Vega markasıyla alışveriş merkezi sektörünün de önemli şirketlerinin arasına giren Nata Holding, Sultangazi’de hizmete açtığı Vega AVM İstanbul ile dev bir yatırıma daha imza attı. AVM yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, “Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, hemen hemen tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Biz de Nata Holding olarak bu dönemde ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yurtdışı yatırımlarımızı askıya alarak yurtiçindeki AVM ve konut projelerimize yoğunlaştık” dedi.