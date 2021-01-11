National Geographic sergisi Photo Ark, dijital ziyarete açıldı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 10:36

National Geographic’in en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını taşıyan ve şubat ayında ilk defa Türkiye’de de kapılarını açan Photo Ark sergisi, 360° sanal tur ile dijital ziyarete açıldı.

Geçen şubat ayında İstanbul Akaretler’deki adresinde büyük ilgi gören Photo Ark sergisini bir ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 10.000 kişi ziyaret etmişti.

Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırırken, aynı zamanda gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğraflarla bilgiler aktarmayı hedefleyen National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasını taşıyan Photo Ark sergisi, ziyaretçilere kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanlar dahil 11 binden fazla türün fotoğraflandığı büyük Photo Ark arşivinden seçilen 70’i aşkın fotoğrafı inceleme fırsatı sunuyor.

Sergide ayrıca Türkiye’ye özgü endemik türler de yer alıyor.

Photo Ark sergisi 360 sanal tur deneyimiyle www.natgeotv.com.tr’den dijital olarak ziyaret edilebilir.