National Geographic'ten 200 yıllık ücretsiz harita arşivi: All Over the Map

10 Ocak 2021 Pazar, 15:50

All Over the Map isimli bu proje, aslında National Geographic'in yayınladığı bir kitaba dayanıyor. Aynı isim ile yayınlanan kitapta özenle çizilmiş ve hikayeleri olan pek çok eski harita yer alıyor. National Geographic'in web sitesinde yayınlanan projede ise kitaba dahil olmamış pek çok harita da bulunuyor.

Bu haritalar arasında korsanların kullandığı haritalardan İsa zamanında Kudüs'ün tasfir edildiği haritalara kadar binlerce örnek bulmak mümkün.

Haritaların yer aldığı All Over the Map arşivine buraya tıklayarak ulaşabilir, ilginizi çeken tüm konu başlıklarından hikayelerin yer aldığı dosyayı dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.