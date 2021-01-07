NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ABD paylaşımı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şok edici görüntüler” dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 00:21
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den ABD paylaşımı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi üzerine paylaşımda bulundu. 

Stoltenberg, “Washington DC'dekiler şok edici görüntüler. Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı” dedi.


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