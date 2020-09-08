NATO Karargahında yapılacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetler toplantısı ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 16:08
NATO Karargahında yapılacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetler toplantısı ertelendi
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi.  


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