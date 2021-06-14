NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' açıklaması

14 Haziran 2021 Pazartesi, 18:07

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Biden, diğer liderler ile konuşurken Avrupa, Türkiye ve Kanada’nın savunulmasının ‘kutsal bir sorumluluk’ olduğunu söyledi.

"5. MADDE KUTSAL BİR SORUMLULUKTUR"

Reuters’ın aktardığı habere göre, "5. Madde kutsal bir sorumluluktur ve ben ABD’nin yanlarında olduğunu tüm Avrupa’nın bilmesini istiyorum" diyen Biden, NATO’nun kendileri için kritik derecede önemli olduğunu söyledi.

"MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE..."

NATO liderler zirvesinin bildirisinde 30 üye ülkenin 2030 Stratejik Konsepti'ni kabul ettiği belirtildi. Bildiride, Türkiye'ye de yer verildi.

Bildiride Türkiye ile ilgili şunlar yer aldı:

- Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

- Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.

- Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.