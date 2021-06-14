NATO Zirvesi'nde ilginç anlar: İngilizce 'lütfen dönün' anonsuna bir tek Erdoğan uymadı

NATO Zirvesi'nde yapılan İngilizce 'lütfen dönün' anonsuna bir tek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dönmedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 17:19
NATO Zirvesi'nde ilginç anlar: İngilizce 'lütfen dönün' anonsuna bir tek Erdoğan uymadı
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NATO Liderler Zirvesi, kritik görüşmelerin yanısıra ilginç anlara da sahne oldu. Zirvede İngilizce yapılan 'lütfen dönün' anonsuna diğer liderler uyarken bir tek Erdoğan dönmedi.

Erdoğan'ın herkesin dönmesinin ardından anonsa uyduğu görüldü. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkiler ve son gelişmeler ele alındı.


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