NATO Zirvesi'nde ilginç anlar: İngilizce 'lütfen dönün' anonsuna bir tek Erdoğan uymadı
NATO Zirvesi'nde yapılan İngilizce 'lütfen dönün' anonsuna bir tek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dönmedi.
NATO Liderler Zirvesi, kritik görüşmelerin yanısıra ilginç anlara da sahne oldu. Zirvede İngilizce yapılan 'lütfen dönün' anonsuna diğer liderler uyarken bir tek Erdoğan dönmedi.
Erdoğan'ın herkesin dönmesinin ardından anonsa uyduğu görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkiler ve son gelişmeler ele alındı.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Haber alınamayan Sedat Peker ortaya çıktı!
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı
- Çok sayıda polis gözaltında
- Üç kuruşluk adamlar
- İzmir'de tehlike çok büyük
- Unutulmaz şarkıların bestecisi yaşamını yitirdi
- Yemek için halk plajına helikopterle iniş yaptılar