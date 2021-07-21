NBA şampiyonu Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo'dan şampiyonluk açıklaması!
Şehrin kendisine çok güvendiğini belirten Buckslı Antetokounmpo, "Kazanmayı çok istedim. Bitirilmesi gereken bir iş vardı. Ben de bitirmek istedim" dedi.
NBA'de final serisinin en değerli oyuncusu olan Giannis Antetokounmpo, şampiyonluk sonrasında duygularını paylaştı. Şehrin kendisine çok güvendiğini belirten Antetokounmpo, "Kazanmayı çok istedim. Bitirilmesi gereken bir iş vardı. Ben de bitirmek istedim. Burası benim şehrim, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Şehir hep bizim yanımızda oldu. Süper bir takıma gidip, üzerime düşeni yapıp şampiyon olabilirdim. Zor olan burada kazanmaktı ve bunu da başardık" ifadelerini kullandı.
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