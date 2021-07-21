NBA şampiyonu Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo'dan şampiyonluk açıklaması!

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:32

NBA'de final serisinin en değerli oyuncusu olan Giannis Antetokounmpo, şampiyonluk sonrasında duygularını paylaştı. Şehrin kendisine çok güvendiğini belirten Antetokounmpo, "Kazanmayı çok istedim. Bitirilmesi gereken bir iş vardı. Ben de bitirmek istedim. Burası benim şehrim, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Şehir hep bizim yanımızda oldu. Süper bir takıma gidip, üzerime düşeni yapıp şampiyon olabilirdim. Zor olan burada kazanmaktı ve bunu da başardık" ifadelerini kullandı.