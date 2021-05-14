NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
Ünlü basketbolcu Bogdanovic, "Fenerbahçe ile EuroLeague’de şampiyonluk yaşamış ve motive şekilde buraya geldim. Beni her zaman galibiyetler yönlendirir" dedi.
2014-17 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen ve şu anda Atlanta Hawks’da oynayan Bogdan Bogdanovic, önemli açıklamalarda bulundu.
'İÇİMDEKİ REKABET GÜCÜNÜ KAYBETMEKTEN DE KORKMUŞTUM'
Sırp yıldız, Fenerbahçe ile yakaladığı başarıları değerlendirirken NBA’de yaşadığı kayıpların kendisini zorladığını söyledi: ''Fenerbahçe ile EuroLeague’de şampiyonluk yaşamış ve motive olmuş bir şekilde buraya gelmiştim. Beni her zaman galibiyetler yönlendirir, bu nedenle içimdeki rekabet gücünü kaybetmekten de korkmuştum.''
'SACRAMENTO'NUN HEDEFİNİ BİLMİYORDUM'
'Kariyerimde hep kazanan takımlarda oynadım' diyen Bogdanovic, ''Partizan da böyle bir takımdı. Fenerbahçe’de yaptığımız üst düzey maçları ve turnuvaları kazanmaktı. Sacramentoda geldiğim zaman takımın hedefini bile bilmiyordum. Benim için zor bir meydan okumaydı'' şeklinde konuştu.
Bogdanovic, kariyerinde Partizan, Fenerbahçe Beko, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks formaları giydi.
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