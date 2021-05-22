NBA yönetiminden aşı olan antrenörler için "maske" kararı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:16

Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 aşılaması ve açılma devam ederken, NBA (Amerikan Basketbol Ligi) yönetimi başantrenörlerin maske takması konusunda önemli bir karar aldı.

ABD basınından The Athletic’ten Shams Charania’nın haberine göre lig yönetimi, Covid-19 aşısı yaptırmış olan başantrenörler için maske takma kuralını kaldırdı. Bu karara göre aşısını yaptırmış olan başantrenörler, karşılaşmalar sırasında saha içerisinde maske takma zorunluluğu ile karşılaşmayacak.



