Robert Lewandowski, kırdığı rekorla Bundesliga tarihine geçti

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:38

Almanya Bundesliga'da bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, takımının ligin 34. ve son haftasında Augsburg'u mağlup ettiği maçın son golünü kaydetti ve 41 golle "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" oldu. 5-2 kazanılan maçın 90. dakikasında fileleri havalandıran Lewandowski, bu unvanı tek başına ele geçirdi.

Bu rekor, Lewandowski'nin öncesinde 1971-72 sezonunda 40 gol kaydeden Bayern Münih efsanesi Gerd Müller'e aitti. Geçtiğimiz hafta Freiburg deplasmanında kaydettiği golle rekoru egale eden Lewandowski, kameralara gösterdiği "4EVER GERD" (Her zaman Gerd) yazılı tişörtle efsaneye olan saygısını göstermişti.

Lewandowski, 2019-20 sezonunda kaydettiği 34 golle ligin bir sezonda en çok kaydeden yabancı futbolcusu olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu tüm sezonlarda kaydettiği 277 golle, Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncuları listesinde 365 gollü Gerd Müller'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bayern Münih, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide "Tarih kitaplarına yazılacak bir gün" ifadelerini kullandı: