Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 19:05 açıklaması

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:06

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray'ın sözleşmesi bu yaz bitecek olan teknik direktörü Fatih Terim, saat 19:05'te sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Terim, el yazısıyla yazdığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Düzenlenen talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaray taraftarı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin merağın farkındayım. Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla."

Terim'in paylaşımı: