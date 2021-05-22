Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 19:05 açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, saat 19:05'te sosyal medyada yayınladığı yazılı açıklamada Mustafa Cengiz'e daha sonra cevap vereceğini belirtti.
Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Galatasaray'ın sözleşmesi bu yaz bitecek olan teknik direktörü Fatih Terim, saat 19:05'te sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Terim, el yazısıyla yazdığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Düzenlenen talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaray taraftarı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.
Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin merağın farkındayım. Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla."
Terim'in paylaşımı:
May 22, 2021
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