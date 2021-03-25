NBA'de aşı için talep var

25 Mart 2021 Perşembe, 13:09

NB'de bazı oyuncuların aşılanmasından sonra lig yönetimi, ligdeki tüm sporcular, oyuncuların evlerinde birlikte yaşadığı hane halkı ve salon görevlilerini aşı programına dahil etmek için çalışma yapıldığını belirtildi.



ESPN’de yer alan haberde, lig yönetiminin takımlara aşı programı ile ilgili bilgilendirme notu gönderdiği ifade edildi. Notta, takımların bağlı olduğu eyaletlerin aşı kriterlerine ve programlarına göre Ulusal Eczacılık Zinciri ile oyuncular haricinde evlerinde birlikte kaldıkları aile üyelerine ve salon görevlilerine aşı yapılması için çalışma yaptığı kaydedildi. Lig yönetiminin ayrıca takımlara antrenman tesislerinin ve salonların aşı merkezi olarak hizmet verip veremeyeceği konusunda çalışma yapmasını ve belirli bir tarih aralığı belirlemelerini istediği belirtildi.

SIRAYA UYULACAK

Aşı olmak isteyen takımların ve personellerin bireysel olarak uygunluk durumu sağlasa da eyaletin kurallarına göre aşı olacakları ifade edildi. Belirlenen sıraya göre ligin aşı programına devam edeceğine dikkat çekilirken lig yönetiminin yine de bir an önce takımların hepsini aşılamak istediği kaydedildi. NBA yönetimi haksız rekabetin ortaya çıkmaması için takımları aynı anda aşılamak istese de eyaletlerdeki uygunluk durumunun sürekli değişmesinden dolayı bu fikri rafa kaldırdığı belirtildi.

LAKERS BU HAFTA AŞI OLACAK

ESPN’de yer alan bir diğer haberde, Los Angeles Lakers’dan bazı oyuncu ve takım çalışanlarının ilk doz aşısını bu hafta alacağı kaydedildi. Ligde daha önce New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Miami Heat oyunculara ve personele aşı yapıldığını açıklamıştı.