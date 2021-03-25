NBA'de aşı için talep var
Dört takımın oyuncular ve bazı çalışanlarını aşılamasından sonra NBA yönetiminin, ligdeki tüm sporcular, oyuncuların evlerinde birlikte yaşadığı hane halkı ve salon görevlilerini aşı programına dahil etmek için çalışma yaptığı belirtildi.
NB'de bazı oyuncuların aşılanmasından sonra lig yönetimi, ligdeki tüm sporcular, oyuncuların evlerinde birlikte yaşadığı hane halkı ve salon görevlilerini aşı programına dahil etmek için çalışma yapıldığını belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, lig yönetiminin takımlara aşı programı ile ilgili bilgilendirme notu gönderdiği ifade edildi. Notta, takımların bağlı olduğu eyaletlerin aşı kriterlerine ve programlarına göre Ulusal Eczacılık Zinciri ile oyuncular haricinde evlerinde birlikte kaldıkları aile üyelerine ve salon görevlilerine aşı yapılması için çalışma yaptığı kaydedildi. Lig yönetiminin ayrıca takımlara antrenman tesislerinin ve salonların aşı merkezi olarak hizmet verip veremeyeceği konusunda çalışma yapmasını ve belirli bir tarih aralığı belirlemelerini istediği belirtildi.
SIRAYA UYULACAK
Aşı olmak isteyen takımların ve personellerin bireysel olarak uygunluk durumu sağlasa da eyaletin kurallarına göre aşı olacakları ifade edildi. Belirlenen sıraya göre ligin aşı programına devam edeceğine dikkat çekilirken lig yönetiminin yine de bir an önce takımların hepsini aşılamak istediği kaydedildi. NBA yönetimi haksız rekabetin ortaya çıkmaması için takımları aynı anda aşılamak istese de eyaletlerdeki uygunluk durumunun sürekli değişmesinden dolayı bu fikri rafa kaldırdığı belirtildi.
LAKERS BU HAFTA AŞI OLACAK
ESPN’de yer alan bir diğer haberde, Los Angeles Lakers’dan bazı oyuncu ve takım çalışanlarının ilk doz aşısını bu hafta alacağı kaydedildi. Ligde daha önce New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Miami Heat oyunculara ve personele aşı yapıldığını açıklamıştı.
Video Haberler
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
- Erdoğan’dan Burak Yılmaz’a: O ne frikikti ya
- Saadet Partisi'nden 'Hedef 2023' videosu
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den yüz yüze sınav açıklaması
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- AKP MKYK listesinde Bülent Arınç detayı
- Cumhur İttifakı'nda çatlak yaratan anket! İşte o oranlar
- Yeni Akit yazarı Dilipak'tan 'AKP kongresi' tepkisi
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- AKP MKYK listesi belli oldu
- Özgür Özel'den, HDP ile ittifak açıklaması
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Sağlık Bakanlığı'ndan akılalmaz Covid-19 uygulaması