NBA'de Boston Celtics play-off biletini aldı

NBA'de Miami Heat'i 129-121 mağlup eden Boston Celtics play-off'a kalmayı garantiledi.

AA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:03
NBA'de Boston Celtics play-off biletini aldı
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NBA'e 11 maçla devam edildi. Celtics deplasmanında kazanan Heat üst üste 3, sezonun ise 38. galibiyetini elde etti.

Heat'te Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Bam Adebayo ve Duncan Robinson 22'şer sayılık katkı sağladı.

Kemba Walker'ın 36 sayı, 7 ribaunt ve Jayson Tatum'un 33 sayı, 6 asistlik performansları Celtics'in 34. yenilgisini önleyemedi.

WARRIORS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Batı Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Golden State Warriors, sahasında Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı.

Andrew Wiggins 38 sayı, 3 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Stephen Curry 21 sayı, 6 asist, Jordan Poole ise 20 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Sezonun 21. yenilgisini alan Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul da 24 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-117

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 100-119

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 96-115

Boston Celtics-Miami Heat: 121-129

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 133-104

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 103-94

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 107-115

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 114-102

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 122-116

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 101-99

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 122-106


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