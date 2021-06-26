NBA'de Bucks, Hawks'ı 125-91 yenerek seriyi eşitledi
NBA'de Bucks, Hawks'ı 125-91 yenerek Doğu Konferansı final serisini eşitlemeyi başardı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'ı 125-91 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisini 1-1'e getirdi.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi ikinci maçında Fiserv Forum'da Hawks'ı ağırladı.
Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadığı Bucks'ta, Jrue Holiday 22, Brook Lopez 16, Khris Middleton 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
İlk maçta 48 sayı üreten Trae Young'ın 15 sayıda kaldığı Hawks'ta ise Danilo Gallinari 12, Cam Reddish ve John Collins 11 sayılık performans sergiledi.
NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edecek.
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