NBA'de Cedi ve Drummond Clevland’a galibiyeti getirdi
Clevland Cavaliers sahasında aldığı galibiyet ile üç maçlık mağlubiyet serisine son verirken bu sezonki beşinci galibiyetini aldı.
Clevland Cavaliers’ın sahasında New York Knicks’i 106-103 mağlup ettiği maçta Cedi Osman 25 sayı kaydetti.
NBA’de normal sezonda bu sabaha karşı yedi maçla devam etti. Clevland Cavaliers sahasında aldığı galibiyet ile üç maçlık mağlubiyet serisine son verirken bu sezonki beşinci galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın 25 sayı üretirken 5 asist ve 3 ribauntluk katkı sağladı. Clevland’da Andre Drummond ise 33 sayı 23 ribaunt ile maçın en skorer ismi oldu. New York da ise Julius Randle 28, Immanuel Quickley 23 sayı kaydetti.
LAKERS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
NBA’de Batı Konferansı’nda lider olan Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans’ı 112-95 mağlup ederek arka arkaya beşinci galibiyetini aldı. Lakers’da LeBron James 21 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt ile double double yaptı. Anthony Davis ise 33 dakika sahada kalırken 17 sayı kaydetti. James ve Davis’e ek olarak Lakers’da dört isim çift hanelere çıkarken Dennis Schroder 12, Kentavious Caldwell Pope 16, Kyle Kuzma 11, Montrezl Harrell 16 sayı kaydetti. Pelicans’da Brandon Ingram 20 , Zion Williamson ise 21 sayı ile oynadı.
NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:
Milwakue Bucks: 112 – Dallas Mavericks: 109
Boston Celtics: 124 – Orlando Magic: 97
Oklahoma City: 127 – Chicago Bulls: 125
Utah Jazz: 116 – Atlanta Hawks: 92
Sacramento Kings: 100 – Los Angeles Clippers:138
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