NBA'de New York Knicks'e Phoenix Suns freni
NBA'de play-off mücadelesi veren Knicks ve Wizards, haftalar sonra mağlup oldu. 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise geceyi 10 sayıyla tamamladı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın ikinci sırasındaki Suns, Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Knicks'i mağlup ederek sezonun 43. galibiyetini aldı.
Suns'ta 33 sayı, 4 ribauntla oynanan Devin Booker maçın en skorer ismi olurken, Chris Paul 20 sayı, 6 asist, Mikal Bridges ise 21 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Knicks'te kenardan gelen Derrick Rose'un 22 sayı, 6 asist ve Julius Randle'ın 18 sayı, 6 ribauntluk performansları 9 maç sonra gelen yenilgiyi önleyemedi.
WIZARDS SEKİZ HAFTA SONRA KAYBETTİ
Doğu Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan Washington Wizards, San Antonio Spurs'e uzatma sonunda 146-143 mağlup olarak 8 maç sonra kaybetti. DeMar DeRozan 37 sayı, 10 asist, Dejounte Murray ise 25 sayı, 17 ribaunt ile "double-double" yaparak Spurs'ü galibiyete taşıdı.
Altı oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Wizards'ta Bradley Beal 45 sayıyla yıldızlaşırken, Russell Westbrook 22 sayı, 14 asist ve 13 ribauntla bu sezon 29. kez "triple-double"a imza attı.
FURKAN SEVİNDİ, ERSAN VE CEDİ ÜZÜLDÜ
NBA'de play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım olan Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Ersan İlyasova'nın 8 sayı, 2 ribaunt kaydettiği maçta Minnesota Timberwolves'a 105-104 yenildi.
Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder'ı 121-90 mağlup etti. Furkan, mücadeleyi 10 sayı ve 3 asistle tamamladı.
Cleveland Cavaliers ise Cedi Osman'ın 6 sayı, 4 asist ve 5 ribauntla oynadığı karşılaşmada Toronto Raptors'a 112-96 mağlup oldu.
NBA'de toplu sonuçlar:
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 143-146 (uzatmada)
Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 103-114
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 121-90
Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 100-86
New York Knicks-Phoenix Suns: 110-118
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 112-96
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 105-104
Miami Heat-Chicago Bulls: 102-110
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 120-103
Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 120-96
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 113-106
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